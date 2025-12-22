Iren, Fitch conferma il rating BBB, outlook stabile: premiata la strategia prudente

Fitch Ratings ha confermato il rating di lungo termine di Iren a BBB con outlook stabile, mantenendo invariati anche il rating del debito senior a BBB+ e quello del debito subordinato a BBB-.





Secondo il gruppo, la valutazione dell’agenzia riflette una strategia prudente, caratterizzata da disciplina finanziaria e da una allocazione selettiva del capitale. Fitch ha inoltre espresso un giudizio positivo sul profilo di business di Iren, sostenuto dalla prevalenza di attività regolate e quasi-regolate, che assicurano un’elevata prevedibilità dei flussi di cassa, e da una gestione finanziaria orientata al mantenimento dell’attuale livello di rating.





L’outlook stabile, sottolinea Iren, incorpora le attese dell’agenzia circa il mantenimento di un’adeguata flessibilità finanziaria, con un FFO net leverage ampiamente al di sotto delle soglie considerate critiche per la stabilità del merito creditizio.

