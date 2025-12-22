Riforma dei porti, il governo presenta la norma: nasce Porti d’Italia Spa
di Redazione
Cuore della riforma è la nascita di Porti d’Italia Spa, la nuova società destinata a coordinare e valorizzare il sistema portuale
Oggi il Consiglio dei ministri esamina i testi della legge di riforma del sistema portuale, un intervento atteso dal settore che mira a ridisegnare l’assetto complessivo della portualità italiana. Il provvedimento introduce cambiamenti significativi nella governance e nell’organizzazione delle Autorità di sistema portuale, con l’obiettivo di rafforzare competitività ed efficienza degli scali nazionali.
Cuore della riforma è la nascita di Porti d’Italia Spa, la nuova società destinata a coordinare e valorizzare il sistema portuale in un’ottica più moderna e integrata. L’iniziativa, promossa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dal viceministro Edoardo Rixi, punta a rendere i porti italiani più attrattivi e competitivi nello scenario internazionale, attraverso un aggiornamento normativo ritenuto ormai indispensabile.
