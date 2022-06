di Edoardo Cozza

Ad oggi sono 143 le carcasse positive al virus trovate tra Piemonte e Liguria, come accertato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

I casi di Peste suina africana nella macro area infetta in Piemonte e Liguria diventano 143. L'ultimo accertato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale riguarda Mignanego (Genova), ottavo da quando è iniziata l'emergenza. In Liguria i casi totali diventano così' 54, in Piemonte restano 89.