Peste suina, il sindaco di Rossiglione: "A distanza di 5 mesi non è stato fatto nulla"

di Redazione

Sul nuovo caso di peste suina a Rossiglione è intervenuta a Telenord il primo cittadino della cittadina, Katia Piccardo.

"Quando a noi viene parlato di emergenza siamo abituati ad agire in tempi celeri e con mezzi straordinari e con una procedura emergenziale. Comprendo che posso essere una situzione difficile e complicata, ma a distanza di 5 mesi dalla prima volta in cui hanno parlato dell'emergenza sanitaria, la situzione è sostenzialmente invariata. Al netto delle deroghe che siamo riusciti ad avere, sul territorio non abbiamo ancora visto agire", sottolinea Piccardo.

