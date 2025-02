Pasqua e 25 aprile vicini, nel 2025 si prospetta un lungo periodo di vacanze per studenti e lavoratori

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Pasqua 2025 cadrà il 20 aprile, seguita da Pasquetta il 21

2️⃣ Il 25 aprile sarà di venerdì, creando l'opportunità di un lungo ponte

3️⃣ Le vacanze scolastiche varieranno, con alcune regioni che prolungheranno la chiusura fino al 27 aprile

La notizia nel dettaglio

Il mese di aprile 2025 si preannuncia ricco di occasioni per ferie e viaggi grazie alla particolare coincidenza tra Pasqua e la Festa della Liberazione. La Pasqua cadrà domenica 20 aprile, seguita da Pasquetta il 21, mentre il 25 aprile, che celebra la Liberazione, cadrà di venerdì, permettendo un ponte di tre giorni consecutivi.

Vacanze scolastiche – Le scuole italiane osserveranno calendari differenti a seconda della regione. In alcune aree, la pausa inizierà già il 17 aprile e si concluderà tra il 21 e il 22, mentre in altre, come il Trentino, le scuole rimarranno chiuse fino al 27 aprile, includendo anche il ponte del 25 aprile. In Liguria gli istituti osserveranno le vacanze pasquali da giovedì 17 aprile a lunedì 21 aprile, con il rientro in classe previsto per martedì 22 aprile. Queste date sono state stabilite nel calendario scolastico regionale 2024-2025

Opportunità di ferie – Per i lavoratori, la disposizione dei giorni festivi rende possibile un periodo di ferie prolungato, con la possibilità di sfruttare pochi giorni di permesso per ottenere oltre una settimana di pausa.

Destinazioni turistiche – Con un periodo così favorevole per viaggiare, si prevede un aumento delle prenotazioni per mete di vacanza, sia in Italia che all'estero. Località di mare, montagna e città d'arte potrebbero registrare un incremento di visitatori rispetto agli anni precedenti. La Liguria, in modo particolare, potrebbe registrare un significativo aumento delle presenze turistiche essendo tipica destinazione di prossimità per le regioni del nord Italia.

