Orientamenti 2022, il sindaco Bucci: "Il nostro Paese ha bisogno dei giovani"

Un punto di riferimento nazionale nel collegamento tra scuola e lavoro. Questo il pensiero del sindaco Marco Bucci all'inaugurazione della tre giorni di Orientamenti, con il primo cittadino della Superba che ritiene la manifestazione fondamentale per aiutare i ragazzi liguri (e non solo) a fare le scelte migliori per il loro futuro: "Il nostro Paese ha bisogno dei giovani, della loro voglia di fare, del loro entusiasmo, della loro freschezza, delle loro idee, delle loro energie. Le conoscenze che apprenderanno sui libri, e le professionalità che acquisiranno sul posto di lavoro, daranno un contributo decisivo allo sviluppo futuro della nostra economia e soprattutto della nostra comunità".

Presente ovviamente anche l'assessore alle Politiche Giovanili Simona Ferro, che sottolinea la possibilità, attraverso manifestazioni come questa (dopo due edizioni si torna completamente in presenza), di prendersi cura dei giovani: "Abbiamo la possibilità oggi di andare avanti e far superare anche a loro la fase emergenziale pensando al loro futuro per una scuola che è fatta di istruzione e formazione, ma anche di relazioni e di sport". Importanti le dichiarazioni dell'assessore al Lavoro e al Turismo Augusto Sartori: "È un grande onore essere da assessore al Lavoro di Regione Liguria oggi all'inaugurazione di questo importantissimo evento. Passata l'emergenza pandemica le aziende stanno tornando ad assumere e i giovani hanno la necessità di capire quale strada intraprendere una volta terminati gli studi."

Sartori ha sottolineato il suo apprezzamento per il titolo dato all'edizione di quest'anno, 'Care for your skills', collegato all'essere consapevoli e al prendersi cura delle proprie competenze professionali, e prende come punto di riferimento il lavoro fatto in questi anni dal predecessore Gianni Berrino che definisce ottimo. Per l'assessore i modelli sono infatti programmi ad hoc come Garanzia Giovani, pensato a contrastare il fenomeno dei 'neet' (i ragazzi che né studiano né lavorano), o attività costanti come quelle dei rinnovati Centri per l'impiego liguri: "Garantisco il mio impegno a mettere il lavoro al primo posto nelle priorità di benessere sociale".