Genova, torna il Career Day al Salone Orientamenti 2022

Tra il 15 e il 17 novembre nell'ambito del Salone Orientamenti 2022 di Genova organizzato da Regione Liguria si terrà un evento gratuito di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia con quasi 60 aziende e circa 700 posizioni di lavoro aperte e disponibili per i giovani candidati. Sono i numeri del Career Day che torna quest'anno in presenza presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa dove, durante le tre giornate del Salone dedicato all'orientamento, le aziende in cerca di personale per l'anno 2022/2023 si alterneranno non solo in presenza, ma anche online, il 15 novembre, nel contesto dell'Eures Italy for Employers' Day 2022. Con quest'ultima modalità, spiega in una nota la Regione, le aziende potranno pubblicare offerte di lavoro e incontrare candidati da tutta Europa, programmare colloqui di lavoro e allestire uno stand virtuale di presentazione della propria attività e delle proprie ricerche attive, mentre i candidati conosceranno le aziende, potranno inviare curriculum e sostenere direttamente colloqui di lavoro. "Siamo orgogliosi ed entusiasti di questa nuova edizione di Orientamenti - commenta il presidente di Regione Liguria e assessore al Lavoro Giovanni Toti - che, anno dopo anno, si conferma sempre di più un punto di riferimento nazionale per ragazzi e famiglie, un appuntamento strategico per le scelte di studio e di lavoro. Un evento che non si è fermato neanche con la pandemia grazie al nuovo format e che quest'anno sarà ulteriormente potenziato. Non è un caso che lo slogan della manifestazione sia proprio 'care', prendersi cura delle proprie risorse e delle proprie competenze, dopo la reazione alle difficoltà della pandemia. Questo vogliamo trasmettere ai nostri giovani: l'importanza di conoscere se stessi e i propri punti di forza, grazie anche al Career Day, la più grande occasione gratuita di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia grazie alla partecipazione di aziende appartenenti a diversi settori, che offrono contratti anche a tempo indeterminato, oltre che a tempo determinato, tirocini e apprendistati".