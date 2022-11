Orientamenti 2022, Scajola cita Giovanni Paolo II: "I giovani prendano in mano la propria vita e ne facciano un capolavoro"

"Un grande evento, nato e che continua a mettere al centro i nostri ragazzi e i loro bisogni, ma soprattutto una presa di coscienza che dovrà emergere per fare in modo che i giovani come diceva Giovanni Paolo II 'prendano in mano la propria vita e ne facciano un capolavoro' perché è quello che noi dobbiamo fare per loro, dargli gli strumenti per appropiarsi della propria vita, fare scelte giuste". Così l'assessore Marco Scajola al Salone Orientamenti con delega alla Formazione

"Dobbiamo segurili in questo percorso dove devono essere liberi di scegliere dove si trovano meglio, come si trovano meglio, ma la nostra responsabilità è quella di dargli il panorama dandogli delle scelte più ampie, facendoli scoprire cose che non conoscono così potranno scegliere per il loro futuro che noi vogliamo sia radioso, importante e pieno di soddisfazioni, nonostante un periodo difficile come quello che stiamo vivendo e che comunque crea anche delle preoccupazioni. Però bisogna essere coraggiosi tenaci e stare al loro fianco".

E sulla nuova delega alla Formazione dice: "Oggi battesimo con l'acqua come si suol dire, però sono felice. Ritengo che sia una delega tra le più importanti della Regione visto i fondi che gestiamo a livello internazionale a livello europeo e quindi una grande responsabilità che mi prendo volentieri per i nostri giovani.