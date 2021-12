No Green Pass, previsto corteo a Genova nonostante i divieti del Viminale

di Marco Garibaldi

Non si fermano i tradizionali appuntamenti del sabato contro il certificato verde. Lamorgese: "Confido nel senso civico dei manifestanti"

Oggi No vax e No Green pass nuovamente in piazza in varie città per il sedicesimo sabato consecutivo.

Anche a Genova non si fermeranno le manifestazioni nonostante il divieto di cortei nei centri storici voluto dal Viminale. Nel capoluogo ligure si partirà già dalle ore 16 da piazza De Ferrari, da lì partirà il corteo che attraverserà via Dante, Piazza Dante, Galleria Colombo, via Ippolito D’Aste, via Brigata Liguria, via Cadorna, Corso Buenos Aires, Corso Torino, Corso Sardegna, Ponte Castel Fidardo, via Canevari, Piazza delle Americhe, Stazione Brignole, via Fiume e Piazza Della Vittoria.

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese ha commentato: "Confido nel senso civico dei manifestanti, gli organizzatori seguano le modalità concordate e non ci siano pericolose forzature".