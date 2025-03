Mundys nella "A-list" di CDP, massimo livello per rating di sostenibilità

Mundys ribadisce il suo forte impegno verso la sostenibilità, ottenendo il massimo riconoscimento dal Carbon Disclosure Project (CDP) per gli importanti investimenti in efficienza energetica e decarbonizzazione. Quest’organizzazione internazionale, punto di riferimento nella valutazione delle performance ambientali e climatiche delle aziende, ha confermato anche quest’anno il Gruppo nella prestigiosa "A-list", confermando la sua posizione di leadership in ambito di sostenibilità.

Questo risultato evidenzia l’impegno costante delle società del Gruppo, che portano avanti una strategia di decarbonizzazione che comprende oltre 150 iniziative. Tra queste troviamo l'adozione di illuminazione a LED, l'elettrificazione delle flotte aziendali, l'installazione di punti di ricarica per auto elettriche, impianti solari e la sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Tutte azioni finalizzate a ridurre le emissioni di gas serra e a gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici.

Mundys è stata tra le prime aziende in Italia a dotarsi di un Climate Action Plan per promuovere la transizione energetica e la decarbonizzazione delle attività economiche lungo tutta la catena del valore in ambito aeroportuale, autostradale e dei servizi di mobilità, ponendosi obiettivi chiari e concreti, come l’azzeramento delle emissioni nette dirette (Scope 1 & 2) entro il 2040.



Il riconoscimento arriva dopo la recente inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico in autoconsumo dell’aeroporto di Fiumicino, il più grande in uno scalo aeroportuale europeo.

