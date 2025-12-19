Coppa del Mondo di sci: logistica sostenibile in Val Gardena

La Coppa del Mondo di Sci FIS in Val Gardena ha sperimentato un modello innovativo di logistica sostenibile grazie all’impiego del drone cargo FB3 di FlyingBasket, capace di trasportare fino a 100 kg in ambiente alpino.

Tra il 15 e il 16 dicembre, durante le fasi di preparazione dell’evento, il drone è stato utilizzato per trasferire attrezzature televisive e materiali tecnici verso punti chiave delle piste, superando dislivelli fino a 650 metri e coprendo distanze di circa cinque chilometri. In soli quattro voli e con il coinvolgimento di due operatori, l’operazione è stata completata in poco più di tre ore.

L’utilizzo del drone ha consentito di ridurre l’impiego di mezzi pesanti, limitando l’impatto ambientale e il disturbo sulle piste, già impegnate nei preparativi finali. Una soluzione efficace e meno invasiva rispetto ai metodi tradizionali, come camion o interventi via terra.

Particolarmente complesso il contesto operativo, caratterizzato dall’assenza di visibilità diretta tra punto di partenza e arrivo. Per garantire un collegamento stabile, è stato impiegato un sistema satellitare Starlink, che ha assicurato il pieno controllo del drone anche in condizioni estreme.

Secondo Moritz Moroder, CEO e co-founder di FlyingBasket, l’esperienza dimostra come la logistica aerea con droni heavy-lift sia ormai una soluzione concreta per eventi in alta quota, capace di coniugare efficienza operativa, sicurezza e sostenibilità ambientale.

