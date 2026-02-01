Sostenibilità e imprese: da slogan a leva strategica per il business

La sostenibilità non è un trend destinato a esaurirsi, ma un tema industriale e strategico capace di generare vantaggi concreti per le imprese. È la tesi di Francesca Rulli, consulente in sostenibilità per la moda, che per il Fatto Quotidiano analizza come il mutato clima politico internazionale ed europeo stia ridimensionando l’approccio normativo senza intaccare il valore sostanziale della sostenibilità.

Nonostante le posizioni critiche espresse negli Stati Uniti sugli investimenti ESG e il recente alleggerimento delle regole europee su due diligence e rendicontazione, la sostenibilità resta centrale per la competitività. Non si tratta di marketing, ma di efficienza nell’uso delle risorse, controllo delle filiere, riduzione dei rischi e maggiore resilienza industriale.

Nel settore moda, investire in energie rinnovabili, tracciabilità dei fornitori, qualità dei prodotti e rispetto dei diritti umani significa ridurre costi, prevenire criticità e rafforzare il business nel lungo periodo. Anche un contesto politico meno favorevole può quindi diventare un’opportunità, spingendo le aziende a puntare su innovazione e sostanza, piuttosto che sugli slogan.

