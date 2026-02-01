Klimahouse, il nodo dei costi: sostenibilità alla portata di tutti, obiettivo imprescindibile

A oltre vent’anni dalla sua nascita, Klimahouse si conferma un punto di riferimento per l’edilizia sostenibile, richiamando a Bolzano professionisti da tutto il Nord Italia e cittadini interessati a costruire abitazioni in armonia con l’ambiente.

La fiera presenta soluzioni tecnologiche avanzate per ridurre l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio, come i pannelli fotovoltaici integrati nelle coperture, progettati per rispettare anche i vincoli paesaggistici.

Il tema centrale resta però il costo della sostenibilità, affrontato nel convegno collegato alla manifestazione dal titolo “Sostenibilità, una priorità che possiamo permetterci?”. Nel dibattito, esperti internazionali hanno sottolineato la necessità di affiancare alle tecnologie un cambiamento culturale e sociale, capace di coinvolgere davvero le persone e rendere la transizione sostenibile più concreta e condivisa.

