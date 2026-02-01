Sostenibilità a scuola: educare al pensiero critico senza indottrinare

La sostenibilità entra sempre più stabilmente nei programmi scolastici, non come semplice insieme di nozioni ambientali, ma come competenza trasversale da sviluppare lungo tutto il percorso educativo. L’obiettivo non è trasmettere slogan sul clima, bensì formare studenti capaci di pensiero critico, di comprendere sistemi complessi e di adottare comportamenti responsabili.

Secondo l’impostazione condivisa dalle principali politiche internazionali, la transizione ecologica non è soltanto una sfida tecnologica, ma soprattutto culturale ed educativa. In questo quadro, la scuola è chiamata a svolgere un ruolo centrale: educare alla sostenibilità senza indottrinare, aiutando le nuove generazioni a leggere la realtà in modo consapevole e autonomo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.