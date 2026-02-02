Cosmetica italiana: sostenibilità sempre più centrale
di R.S.
Approccio sempre più trasversale alla sostenibilità, dalla produzione al packaging
Il settore cosmetico italiano rafforza il proprio impegno sulla sostenibilità. Lo conferma la seconda edizione dell’Osservatorio sulla sostenibilità di Cosmetica Italia, realizzato con Ergo–Tecno Group, che analizza impatti ambientali, sociali e di governance. Le cinque aree chiave sono ecodesign, riduzione delle emissioni, governance e comunicazione, welfare aziendale, supply chain e responsabilità sociale.
Novità dell’edizione è il coinvolgimento diretto della filiera, per una fotografia più completa del comparto. I risultati mostrano un approccio sempre più trasversale alla sostenibilità, dalla produzione al packaging. Secondo Cosmetica Italia, innovazione e strategia ESG rappresentano leve decisive per lo sviluppo futuro del settore.
