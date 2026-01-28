16° Vertice UE-India: promossi Global Gateway Green Shipping Corridors and Hubs e infrastrutture sostenibili

L'Unione Europea e l’India tengono il loro 16° Vertice UE-India a Nuova Delhi, aprendo un capitolo completamente nuovo nel Partenariato Strategico UE-India. La conclusione positiva di un Accordo di Libero Scambio (ALS) UE-India e l’avvio di un Partenariato UE-India per la Sicurezza e la Difesa sottolineano il potenziale e la determinazione di entrambi i partner nel dare forma a uno dei partenariati più significativi del XXI secolo.

Come ospiti d’onore, le Presidenti von der Leyen e Costa hanno partecipato alle celebrazioni della 77a Parata della Festa della Repubblica indiana, il 26 gennaio. È la prima volta che i leader dell’Unione Europea partecipano all’evento, a sottolineare l’approfondimento delle relazioni UE-India.

La Presidente von der Leyen ha dichiarato: “In questo mondo sempre più instabile, l’Europa sceglie la cooperazione e i partenariati strategici. Oggi abbiamo firmato l’Accordo di libero scambio UE-India, la madre di tutti gli accordi commerciali. Stiamo aprendo un mercato incredibile per scambi commerciali senza soluzione di continuità, investimenti e una drastica riduzione dei dazi per due miliardi di persone. E il nostro Partenariato per la sicurezza e la difesa aumenterà la nostra resilienza contro ogni forma di minaccia. Oggi andiamo avanti insieme, impegnati in un partenariato davvero trasformativo”.

Le Presidenti von der Leyen e Costa celebrano la conclusione dell’Accordo di Libero Scambio (ALS) UE-India, uno dei più grandi accordi del suo genere a livello mondiale. L’ALS riduce sostanzialmente le barriere tariffarie e non tariffarie, tagliando 4 miliardi di euro di dazi per gli esportatori di tutte le dimensioni e aprendo significative opportunità commerciali e di investimento. Attualmente, 6.000 aziende europee operano in India, una cifra destinata ad aumentare con il nuovo accordo. Combinando un migliore accesso al mercato con regole chiare, semplici, prevedibili e applicabili, tra cui solide disposizioni in materia di sviluppo sostenibile, l’accordo promuove catene di approvvigionamento più integrate, diversificazione commerciale e nuove opportunità di esportazione per le imprese indiane ed europee. Insieme, l’UE e l’India sfruttano i propri punti di forza e rafforzano la loro sicurezza economica comune. Un comunicato stampa dedicato all’ALS UE-India è disponibile qui.

A margine del vertice, la Presidente von der Leyen e il Primo Ministro Modi partecipano al primo Forum Economico UE-India, in cui si confrontano con i leader aziendali per approfondire il coinvolgimento del settore privato e promuovere priorità economiche condivise.

Il Vertice vede la firma del Partenariato UE-India per la Sicurezza e la Difesa. Il partenariato consente una più stretta cooperazione e iniziative congiunte su priorità condivise come la sicurezza marittima, la non proliferazione e il disarmo, lo spazio, la lotta alle minacce informatiche e ibride e l’antiterrorismo. Nell’ambito di questo partenariato, l’UE e l’India rafforzano la cooperazione industriale in materia di difesa e promuovono l’allineamento sulle iniziative di difesa.

I leader avviano i negoziati per un accordo sulla sicurezza delle informazioni per consentire lo scambio di informazioni classificate, in linea con gli interessi di sicurezza dell’UE e dei suoi Stati membri, aprendo la strada alla partecipazione dell’India alle iniziative di sicurezza e difesa dell’UE, in linea con i quadri normativi basati sui trattati dell’UE.

L’UE e l’India rafforzano ulteriormente la collaborazione su tecnologie emergenti e critiche, innovazione e ricerca, anche attraverso la creazione di poli di innovazione UE-India e il lancio di un partenariato UE-India per le startup. Inoltre, i leader rinnovano l’accordo UE-India per la cooperazione scientifica e tecnologica fino al 2030 e avviano colloqui esplorativi sull’associazione dell’India a Horizon Europe, il programma di punta dell’UE per la ricerca e l’innovazione.

Inoltre, un quadro globale di cooperazione UE-India in materia di mobilità, adottato come memorandum d’intesa parallelamente alla finalizzazione dell’accordo di libero scambio, offre un’eccellente opportunità per collaborare per facilitare la mobilità del lavoro, sostenere lo sviluppo delle competenze e il rafforzamento delle capacità e lavorare su quadri di competenze e qualifiche. Questo quadro di cooperazione faciliterà la mobilità di lavoratori qualificati, giovani professionisti e lavoratori stagionali in settori con carenze, promuovendo al contempo la ricerca e l’innovazione. Sarà inoltre supportato da un Ufficio Legale Europeo in India, il primo del suo genere. L’Ufficio aiuterà lavoratori, studenti e ricercatori indiani a scoprire le opportunità in Europa, a partire dal settore ICT, con l’obiettivo di espanderlo ulteriormente in futuro. L’approvazione di un dialogo di alto livello tra UE e India in materia di istruzione e competenze sostiene ulteriormente questi obiettivi rafforzando la cooperazione in materia di competenze, qualifiche e riconoscimento, e facilitando il flusso di talenti.

Al Vertice, i leader hanno approvato l’Agenda Strategica Congiunta Globale UE-India “Verso il 2030”, che guida la cooperazione su prosperità e sostenibilità, tecnologia e innovazione, sicurezza e difesa, connettività, questioni globali e cooperazione interpersonale. L’Agenda è inoltre destinata a produrre una serie di risultati chiave.

Il Vertice consente all’UE e all’India di riaffermare l’intenzione di unire le forze per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e rafforzare la cooperazione su questioni ambientali, transizione pulita, resilienza energetica ed economia circolare, incluso il lancio di una Task Force sull’Idrogeno Verde, nel quadro del Partenariato UE-India per l’Energia Pulita e il Clima.

I leader promuovono inoltre una connettività di qualità dall’Europa all’Indo-Pacifico, inclusi corridoi e hub di trasporto marittimo verdi globali (Global Gateway Green Shipping Corridors and Hubs, GGGSCH), con un workshop regionale che si terrà in India nel 2026. L’UE e l’India promuovono inoltre la loro cooperazione trilaterale in paesi terzi in Africa, America Latina e Caraibi, Asia e Pacifico per promuovere l’energia pulita, le infrastrutture sostenibili, la connettività digitale e la resilienza.

Guardando al futuro, il Summit sarà seguito il 6 e 7 febbraio dall’India-EU Forum, una piattaforma di prim’ordine del programma Track 1.5 che riunisce importanti responsabili politici, leader del settore, esperti e think tank di tutti i 27 Stati membri dell’UE e dell’India, per creare fiducia e promuovere iniziative concrete per la cooperazione strategica.

