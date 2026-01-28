Trasporti digitali: PNRR ed eFTI accelerano la svolta green della logistica italiana
di R.S.
Al centro della trasformazione c’è il dato digitale, destinato a diventare obbligatorio dal 2027 con l’entrata in vigore del regolamento europeo eFTI
La digitalizzazione della logistica italiana entra in una fase decisiva grazie agli investimenti del PNRR, che destina oltre 250 milioni di euro all’interoperabilità e alla logistica integrata, affiancati da 157 milioni del programma LogIN Business rivolto alle imprese di trasporto. L’obiettivo è rafforzare competitività, resilienza e sostenibilità di un settore che vale circa il 9% del PIL nazionale.
Al centro della trasformazione c’è il dato digitale, destinato a diventare obbligatorio dal 2027 con l’entrata in vigore del regolamento europeo eFTI, che impone l’uso di documenti di trasporto elettronici. Le prime sperimentazioni italiane mostrano benefici concreti: meno burocrazia, maggiore tracciabilità e controlli più rapidi.
La vera sfida resta la creazione di ecosistemi interoperabili, capaci di far dialogare piattaforme pubbliche e private, porti, terminal e operatori logistici. In questo contesto, l’Italia partecipa ai principali progetti europei e punta a una federazione dei Port Community System per una gestione unitaria dei dati.
La digitalizzazione abilita anche la transizione green: sistemi ITS e infomobilità avanzata permettono di ridurre congestione urbana ed emissioni, mentre l’uso di AI, Digital Twin e analisi predittiva nei porti e nel cargo ottimizza consumi e flussi.
La sfida ora è trasformare le sperimentazioni in infrastrutture operative diffuse, investendo su competenze, standard condivisi e collaborazione pubblico-privato. È su questo passaggio che si gioca il futuro competitivo e sostenibile della logistica italiana.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie