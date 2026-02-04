Cervia: abitazioni in legno tra efficienza energetica e qualità dell'abitare

A Pinarella di Cervia prende forma Habitat 36, progetto residenziale sviluppato da Rubner Haus e CS Costruzioni che prevede la realizzazione di 36 villette unifamiliari con patio privato, a circa 600 metri dal mare. L’intervento si inserisce in un contesto verde e costiero ed è pensato per un utilizzo residenziale annuale, non limitato alla stagionalità turistica.

Il progetto adotta tecnologie costruttive in legno prefabbricato, che consentono una maggiore prevedibilità dei tempi di cantiere, un controllo più accurato dei costi e una riduzione dei rischi operativi rispetto alle costruzioni tradizionali. Una scelta che incide positivamente sia sull’efficienza industriale sia sulla sostenibilità ambientale.

Come spiega Martin Oberhofer, CEO di Rubner Haus, Habitat 36 nasce dall’esigenza di coniugare redditività economica e responsabilità ambientale, valorizzando i vantaggi del legno e dell’elevata prefabbricazione in termini di qualità costruttiva e ottimizzazione dei processi.

Dal punto di vista architettonico, le abitazioni – a uno o due livelli – si ispirano alla tipologia a patio, favorendo la continuità tra spazi interni ed esterni, la luminosità e la relazione con il contesto naturale. Le diverse metrature e configurazioni rispondono a un target medio-alto, che include sia il mercato della seconda casa sia quello della prima residenza.

L’attenzione all’efficienza energetica, ai materiali naturali e al comfort abitativo contribuisce a ridurre i costi di gestione nel tempo e a rafforzare il valore complessivo dell’intervento, rendendo Habitat 36 un esempio di sviluppo residenziale sostenibile e orientato alla qualità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.