Clippership avvia la costruzione della prima nave cargo autonoma a zero emissioni con propulsione eolica

Clippership, società specializzata nello sviluppo di navi autonome a propulsione eolica, ha completato il design della sua prima unità da 24 metri e ha firmato il contratto di costruzione con il cantiere navale olandese KM Yachtbuilders. Il progetto, approvato da RINA, segna l’avvio della realizzazione della prima nave cargo della società.

L’unità sarà dotata di due ali rigide ripiegabili per la propulsione eolica e progettata per operare in piena autonomia in mare aperto, grazie a sistemi avanzati di pianificazione e ottimizzazione della rotta basati sulle condizioni meteorologiche. La nave potrà trasportare fino a 75 euro-pallet in una stiva climatizzata ed è concepita per operazioni commerciali a zero emissioni.

La costruzione avverrà in conformità ai regolamenti RINA, con l’obiettivo di ottenere la classificazione di “General Cargo Ship – Powered Sailing Ship” e la notazione di classe aggiuntiva WAPS (Wind Assisted Propulsion System). L’unità batterà bandiera maltese; il varo è previsto per la fine del 2026, mentre l’avvio delle operazioni commerciali è programmato su rotte pilota tra Atlantico, Caraibi e Sud America.

L’architettura navale è stata sviluppata da Dykstra Naval Architects, studio internazionale noto per progetti iconici come Maltese Falcon, Black Pearl e Sea Eagle. L’ingegneria strutturale e dei sistemi di propulsione ausiliaria è stata curata da Glosten, società americana con sede a Seattle, mentre la costruzione sarà affidata a KM Yachtbuilders, cantiere olandese specializzato in unità da spedizione ad alte prestazioni.

Il software di autonomia e il design delle ali rigide sono stati sviluppati internamente da Clippership, offrendo una soluzione integrata pensata per massimizzare sicurezza, efficienza operativa e affidabilità sulle rotte oceaniche, aprendo la strada a una nuova generazione di trasporto marittimo sostenibile.

