RFI e Sogesid: infrastrutture ferroviarie più sostenibili

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Sogesid hanno siglato un Memorandum of Understanding per rendere il sistema ferroviario italiano più sostenibile e innovativo. L’accordo si concentra su due direttrici principali:

Energia pulita e riuso del territorio – Creazione di impianti a fonti rinnovabili su aree pubbliche di RFI, comprese quelle bonificate o nei Siti di Interesse Nazionale e Regionale. Prevista anche la dismissione graduale di acquedotti RFI con modelli sostenibili. Accelerazione e sicurezza infrastrutturale – Sogesid supporterà RFI semplificando i processi autorizzativi paesaggistici, velocizzando le bonifiche da ordigni bellici e sviluppando sistemi di monitoraggio del dissesto idrogeologico.

Gruppi di lavoro congiunti definiranno priorità e modalità operative, garantendo trasparenza e responsabilità condivisa. L’iniziativa punta a coniugare tutela del territorio, innovazione e valore pubblico.

