Auto, l’Ue allenta lo stop ai motori a scoppio: dal 2035 taglio emissioni al 90%
di R.S.
La nuova soglia apre così il mercato anche a soluzioni non completamente elettriche o a idrogeno, come le ibride plug-in e i veicoli con range extender
L’Unione europea rivede il divieto totale di vendita dei motori a combustione interna previsto dal 2035. Con la revisione degli standard sulle emissioni di CO₂ adottata dalla Commissione Ue, ai costruttori non sarà più richiesto l’azzeramento delle emissioni, ma una riduzione del 90%.
La nuova soglia apre così il mercato anche a soluzioni non completamente elettriche o a idrogeno, come le ibride plug-in e i veicoli con range extender.
Il restante 10% delle emissioni dovrà essere compensato dalle case automobilistiche attraverso l’impiego di acciaio a basse emissioni oppure mediante l’utilizzo di carburanti sostenibili, tra cui e-fuel e biocarburanti avanzati.
