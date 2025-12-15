Al Carlo Felice uno spettacolo per le scuole, AMIU porta il riciclo sul palcoscenico

Teatro, divulgazione scientifica e scuola si incontrano al Teatro Carlo Felice per parlare di raccolta differenziata e riciclo della plastica. Mercoledì 17 dicembre sono in programma due repliche dello spettacolo “Magicamente Plastica”, iniziativa promossa da AMIU Genova in collaborazione con Corepla e rivolta alle scuole, che coinvolgerà circa 400 alunni di diversi istituti cittadini.

Spettacolo educativo – “Magicamente Plastica” è pensato come un percorso didattico in forma teatrale, capace di unire intrattenimento e contenuti informativi. Attraverso il linguaggio dell’illusionismo e della narrazione scientifica, lo spettacolo accompagna gli studenti nel racconto del ciclo della plastica, dalla raccolta al riciclo, mostrando in modo concreto come un corretto conferimento dei rifiuti possa trasformare un materiale di scarto in una risorsa. L’obiettivo è rendere comprensibili concetti complessi, utilizzando un registro accessibile e coinvolgente, calibrato sul pubblico più giovane.

Percorsi nelle scuole – L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di educazione ambientale che AMIU porta avanti da anni negli istituti scolastici del territorio. Un impegno continuativo che mira a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli fin dall’infanzia, puntando sulla formazione come strumento di prevenzione e sulla conoscenza come base per scelte quotidiane più sostenibili. La presenza delle scuole al Carlo Felice rappresenta un momento simbolico di questo percorso, che esce dalle aule tradizionali per utilizzare spazi culturali di rilievo cittadino.

Valore simbolico – La scelta del Teatro Carlo Felice come sede dello spettacolo rafforza il messaggio dell’iniziativa. Cultura, formazione e sostenibilità si intrecciano in un contesto che tradizionalmente ospita musica e spettacolo, trasformandosi per un giorno in luogo di educazione civica. Un segnale che sottolinea come i temi ambientali possano e debbano essere affrontati anche attraverso linguaggi non convenzionali, capaci di stimolare attenzione e partecipazione.

Nuovi progetti – Accanto allo spettacolo teatrale, AMIU annuncia l’adesione alla nuova edizione del progetto “Crescere Bene”, realizzato con il consorzio di filiera Biorepack. Il progetto è rivolto alle scuole, dalle elementari alle superiori, e prevede la distribuzione di un kit didattico dedicato. I materiali sono stati sviluppati per supportare gli insegnanti nelle attività educative legate alle buone pratiche ambientali e ai principi dell’economia circolare, offrendo strumenti concreti per lavorare in classe.

Iscrizioni aperte – Le iscrizioni alla nuova versione di “Crescere Bene” resteranno aperte fino al 15 gennaio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.educrescerebene.it, nella sezione dedicata alla registrazione, oppure contattando l’indirizzo email info@educrescerebene.it. Il progetto si propone di ampliare ulteriormente il coinvolgimento delle scuole, rafforzando il dialogo tra istituzioni, studenti e famiglie sui temi della sostenibilità.

Impegno continuo – Le due iniziative confermano il ruolo di AMIU come attore attivo nella promozione della formazione ambientale sul territorio genovese. Un impegno che passa attraverso strumenti diversificati e linguaggi adatti al mondo della scuola, con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e civica delle nuove generazioni, senza rinunciare al rigore informativo e alla chiarezza dei contenuti.

