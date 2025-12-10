Ecosostenibilità

Ue semplifica regole su sostenibilità: obblighi solo per i grandi gruppi

di R.S.

La mossa arriva anche sotto pressione degli Stati Uniti, che continuano a mantenere standard extraterritoriali per le multinazionali americane attive nell’UE

L’Unione Europea riduce gli oneri normativi per la rendicontazione della sostenibilità e i criteri ESG, esentando oltre l’80% delle imprese dall’obbligo di conformità. L’accordo sul pacchetto di semplificazione Omnibus I, frutto del trilogo tra Parlamento e Stati membri, punta a tagliare burocrazia e costi amministrativi, stimati in risparmi fino a 4,5 miliardi di euro.

La revisione normativa, accolta con soddisfazione dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, riguarda principalmente i grandi gruppi, mentre le PMI beneficeranno di procedure semplificate. La mossa arriva anche sotto pressione degli Stati Uniti, che continuano a mantenere standard extraterritoriali per le multinazionali americane attive nell’UE, sollevando tensioni commerciali.

