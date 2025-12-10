Nemo’s Garden conquista i telespettatori: il giardino subacqueo ecosostenibile protagonista della docuserie “Choose Earth”

Nemo’s Garden, la prima coltivazione subacquea al mondo, è tra i protagonisti di “Choose Earth”, la docuserie di Anne de Carbuccia disponibile dal 10 dicembre su Prime Video. Nel terzo episodio, blue print, dedicato agli oceani, il progetto nato nelle acque di Noli, nel Golfo dell’Isola, viene raccontato come uno dei modelli più innovativi e sostenibili a livello internazionale. L’episodio, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, mostra esempi reali di soluzioni già operative per il futuro del pianeta.

La Pilot Plant di Nemo’s Garden si trova a pochi metri dalla costa, in un tratto di mare dove tutela ambientale, tradizione marinara e innovazione convivono, trasformando il Golfo dell’Isola in un laboratorio naturale di ricerca e sperimentazione riconosciuto nel mondo.

Il team di Nemo’s Garden sottolinea come partecipare a Choose Earth significhi contribuire a un racconto globale sulle soluzioni possibili alla crisi climatica. L’obiettivo è mostrare un nuovo paradigma: tecnologie che collaborano con l’ecosistema marino, favorendo biodiversità e ponendo al centro un equilibrio rigenerativo tra uomo e natura.

Nato da un’intuizione di Sergio e Luca Gamberini (Ocean Reef Group), Nemo’s Garden applica un approccio di natural engineering: anziché modificare il mare, sfrutta le sue condizioni naturali per creare un sistema di coltivazione sostenibile, replicabile e rispettoso degli ecosistemi. Un esempio ligure che oggi parla al mondo e invita a credere in idee capaci di trasformarsi in soluzioni reali per il futuro del pianeta.

