Val di Zoldo lancia la Comunità Energetica: cittadini e imprese insieme per il sole

La Val di Zoldo compie un passo concreto verso la transizione ecologica con la nascita della Comunità Energetica Rinnovabile Zoldo. Il progetto unisce cittadini, imprese e istituzioni per produrre e condividere energia solare locale, puntando su risparmio, sostenibilità e collaborazione.

Oltre 140 utenze sono già coinvolte, tra privati, strutture comunali e parrocchie. Finora sono stati installati 22 impianti fotovoltaici per 170 kW complessivi, con investimenti di 200 mila euro affidati a ditte locali e contributi PNRR per 80 mila euro. La produzione annua di 180 mila kWh eviterà l’emissione di 90 tonnellate di CO₂, pari a 1.700 tonnellate in vent’anni, con introiti stimati per i soci di circa 13 mila euro l’anno.

Il sindaco Camillo De Pellegrin evidenzia come l’iniziativa dimostri che anche le piccole comunità possono guidare la transizione energetica, mentre Don Roberto De Nardin sottolinea il valore sociale del progetto. La CER Zoldo continua a raccogliere adesioni, rafforzando il suo impatto ambientale ed economico.

