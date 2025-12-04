Vicenza: Smog Free Bus–Abbonamenti SVT gratis su rete urbana. Misura del Comune per contrastare inquinamento

L’Assessorato all’Ambiente di Vicenza ha rinnovato l’iniziativa denominata “Smog Free Bus” in collaborazione con SVT, con lo scopo di incentivare l’utilizzo del mezzo di pubblico in luogo dell’auto privata nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione veicolare per i mezzi maggiormente inquinati, offrendo un’alternativa di trasporto a costo zero ai proprietari di tali veicoli attraverso un abbonamento urbano bimestrale gratuito, e al contempo allargare la platea di utilizzatori del trasporto pubblico locale riducendo così sia il traffico veicolare privato, sia le emissioni inquinanti causate dal trasporto su strada.

A tal fine il Comune di Vicenza mette a disposizione di SVT la somma di Euro 8.000, destinati al rilascio di abbonamenti bimestrali gratuiti a nuovi abbonati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

essere maggiorenni;

non aver acquistato nell’anno 2025 altri abbonamenti al servizio di TPL urbano di Vicenza;

essere proprietari di uno dei seguenti veicoli inquinanti:

– Autovettura categoria M (M1, M2, M3) classificate “Euro 0-1-2” a benzina, gpl, metano, benzina/gpl, benzina/metano, gasolio/gpl. gasolio/metano;

– Autovettura categoria M (M1, M2, M3) classificate “Euro 0-1-2-3-4-5” a gasolio

– Ciclomotore categoria L (da L1 a L7e) non catalizzato o classificato “Euro 0” ed “Euro1”

– Motoveicolo categoria L (da L1 a L7e) non catalizzato o classificato “Euro 0” ed “Euro1”

L’agevolazione sarà valida dal 01/12/25 fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque per le domande pervenute entro il 30/04/26.

Come fare:

Le persone fisiche proprietarie dei veicoli inquinanti dovranno recarsi di persona presso la biglietteria SVT in Autostazione di Vicenza,con un documento di identità e compilando l’autocertificazione prevista, disponibile anche presso la biglietteria in Autostazione di Vicenza oppure online sul sito di SVT.

L’abbonamento urbano bimestrale gratuito ha decorrenza dal giorno 1 del mese in corso o del mese successivo alla data della richiesta

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.