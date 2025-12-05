GreenMetric 2025: Bologna è l’università più sostenibile d’Italia e nona al mondo
di R.S.
Bologna conquista anche un primato assoluto nel settore della mobilità sostenibile, uno degli indicatori presi in esame dal ranking
L’Università di Bologna si conferma leader italiana per sostenibilità, conquistando il nono posto al mondo nella nuova edizione del ranking GreenMetric, la più alta posizione raggiunta da un ateneo nazionale nella classifica internazionale dedicata alle politiche “green”.
Subito dietro si collocano altre università italiane: la Luiss al 12° posto, l’Università di Torino al 13°, il Politecnico di Torino al 18°. Più distanziate l’Università dell’Aquila (32° posto) e il Politecnico di Milano (92°).
Oltre al risultato complessivo, Bologna conquista anche un primato assoluto nel settore della mobilità sostenibile, uno degli indicatori presi in esame dal ranking.
Il GreenMetric valuta infatti strategie, investimenti e politiche ambientali di oltre 1.500 atenei nel mondo. L’edizione 2025 della conferenza annuale si è svolta in Taiwan, alla National Chi Nan University. Al vertice della classifica globale si conferma l’Università di Wageningen, nei Paesi Bassi.
“Di fronte alla crisi climatica ed energetica, le università hanno una doppia responsabilità: sviluppare soluzioni scientifiche innovative e adottare comportamenti sostenibili”, commenta il rettore Giovanni Molari. “Questo riconoscimento premia il nostro impegno, in particolare attraverso il Piano Energetico, che punta a ridurre consumi ed emissioni, incrementando l’uso di energie rinnovabili”.
