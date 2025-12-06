L'importanza del ciclo di rifiuti: l'iniziativa divulgativa di Assoutenti con Telenord

Inizia oggi sabato 6 dicembre una serie di sei trasmissioni speciali, all'interno di Liguria Live, per spiegare l'importanza del ciclo dei rifiuti. L'operazione "firmata" da Assoutenti con Telenord vuole promuovere maggiore consapevolezza nei cittadini su quanto fondamentale sia oggi, dal punto di vista ambientale, economico e sociale, chiudere il ciclo. Gli strumenti a disposizione dei cittadini sono la raccolta differenziata - le cui quote dovranno crescere nei prossimi anni per arrivare all'optimum stabilito dall'Unione Europea - e una maggiore attenzione alla dispersione e conferimento di oggetti ancora utilizzabili, che in appositi centri riuso possono trovare nuova vita, senza accumulare materiale salvabile nell'indifferenziato.

D'altra parte, è acceso il dibattito sulla necessità di impianti appositi per la termovalorizzazione della parte appunto indifferenziata, che pur riducendosi resta importante: la prossimità di questi impianti ai maggiori centri abitanti è una delle caratteristiche maggiormente sostenute da molte imprese del settore e da parte del panorama politico, locale e nazionale. Anche per una maggiore consapevolezza del singolo cittadino su questi temi, la serie di trasmissioni speciali sarà utile ai telespettatori per formare un'opinione più completa e razionale.

