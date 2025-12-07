Imola, fotovoltaico nei parcheggi: al via progetto per energia rinnovabile e ombreggiatura

Imola si prepara a dotare i parcheggi di via Aspromonte e via Ca’ di Guzzo di pensiline fotovoltaiche grazie all’affidamento a Bryo, società formata da Con.Ami, Sacmi, Cti e Cefla. L’intervento comprende progettazione, realizzazione e gestione degli impianti per vent’anni, al termine dei quali le strutture passeranno in proprietà al Comune.

Ogni pensilina avrà una potenza inferiore a 500 kWp, per un totale complessivo di 700 kWp, e sarà progettata per integrarsi armoniosamente nel contesto urbano, garantendo ombra, sicurezza, qualità estetica ed energia rinnovabile. Il progetto prevede inoltre un ridisegno dei posti auto a via Aspromonte e il mantenimento dell’accesso alla torre di telefonia mobile. In via Ca’ di Guzzo sarà assicurato il reimpianto arboreo con impianti d’irrigazione per ogni albero eventualmente rimosso.

Il piano include soluzioni innovative per ottimizzare la produzione energetica, illuminazione sotto le pensiline e prospettive di autoconsumo collettivo tramite comunità energetiche. I lavori, dopo gli adempimenti amministrativi, dovrebbero concludersi entro l’estate 2026.

Secondo il Comune, l’iniziativa punta a incrementare l’uso di energia rinnovabile e condivisa, migliorare l’ombreggiatura e la fruibilità dei parcheggi e promuovere soluzioni urbane sostenibili e innovative

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.