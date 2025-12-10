Natale sostenibile: albero vero o artificiale? I pro e contro

Decorare un albero a Natale è una tradizione diffusa, ma la scelta tra naturale e sintetico ha un impatto ambientale significativo. Ogni anno in Europa e Nord America si tagliano circa 100 milioni di alberi veri, mentre quelli artificiali, prodotti in plastica e importati, generano elevate emissioni di CO₂.

Secondo uno studio canadese, un albero naturale locale emette circa 3,1 kg di CO₂ per anno, ma su più anni l’albero artificiale, riutilizzabile fino a sei anni, riduce le emissioni medie annue a circa 8,1 kg. Il compostaggio degli alberi veri limita l’impatto climatico, mentre l’incenerimento lo aumenta, rendendo in alcuni scenari l’albero sintetico più sostenibile sul lungo periodo.

Per un Natale più green è consigliabile scegliere abeti locali certificati, evitare addobbi chimici o pesanti, curare l’albero durante le feste e reimpiantarlo o conferirlo ai centri di raccolta dopo le festività. Ogni piccolo gesto contribuisce a ridurre l’impronta ecologica delle feste.

