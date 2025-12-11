Dai gusci di mandorla all’elettronica biodegradabile: in Italia nascono circuiti e sensori sostenibili

I gusci di mandorla diventano protagonisti dell’elettronica sostenibile: trasformati in grafene mediante laser, possono essere utilizzati per creare circuiti e sensori biodegradabili. Il risultato, frutto della ricerca italiana coordinata da Francesco Greco della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato pubblicato su Advanced Functional Materials e realizzato in collaborazione con l’Istituto di Produzioni Vegetali, la Graz University of Technology e l’Istituto Italiano di Tecnologia.

La ricerca rientra nel progetto Ligash (Laser Induced Graphene from waste Almond Shells), finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca e sostenuto dall’azienda Damiano Organics. I gusci di mandorla, scarto agroalimentare di difficile smaltimento, vengono convertiti in Laser Induced Graphene (LIG), un materiale altamente conduttivo, mescolati con chitosano per creare pellicole sottili e biodegradabili.

Le pellicole ottenute, irradiate con laser UV e infrarosso, hanno permesso di costruire prototipi di circuiti e sensori, aprendo la strada a dispositivi elettronici degradabili che riducono rifiuti elettronici e microplastiche, offrendo un nuovo passo verso un’elettronica più sostenibile.

