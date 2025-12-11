Clima, Ue: serve piano unico e sostegno ai territori, allarme danni e vittime

L’Unione europea deve adottare un piano coordinato per l’adattamento ai cambiamenti climatici e garantire supporto alle comunità locali più colpite dai disastri ambientali. Lo ha sottolineato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo che il suo parere sull’adattamento climatico è stato approvato all’unanimità dal Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles.

Nel 2023 i danni causati da eventi climatici estremi hanno raggiunto 73 miliardi di euro in tutta l’Ue, mentre negli ultimi dieci anni le vittime correlate ai cambiamenti climatici sono state quasi 50mila in più. Lepore ha evidenziato che, in un contesto di divisioni sul Green Deal e sulle politiche ambientali, l’unanimità sul tema dell’adattamento dimostra che si tratta di una questione che coinvolge ambiente ed economia insieme.

Il parere del Comitato invita l’Ue a mobilitare risorse finanziarie e strumenti di supporto per infrastrutture, prevenzione e formazione: dai sindaci e amministratori locali fino alla protezione civile. Si chiede inoltre di integrare l’adattamento climatico nelle strategie di sviluppo regionale e nella pianificazione territoriale e urbana, evitando di considerarlo come una semplice “priorità trasversale” nel prossimo bilancio a lungo termine (2028-2034).

Infine, l’iniziativa sollecita la Commissione europea a promuovere investimenti privati e incentivi locali, attraverso la creazione di una tavola rotonda permanente tra la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli enti locali, per rafforzare la resilienza dei territori europei.

