Gruppo FS nella A-List di CDP. Un riconoscimento alle politiche e alle strategie ambientali di FS

Il Gruppo FS è per la prima volta nella “Climate A List” di CDP, tra le più autorevoli organizzazioni internazionali indipendenti sui temi della gestione ambientale. L’A-List raccoglie il gruppo di aziende che, partecipando al rating CDP, si è distinto maggiormente sulle informative climatiche riportando strategie solide, azioni ad alto impatto e rendicontazione trasparente.

Questo importante riconoscimento conferma la validità delle politiche e delle strategie ambientali del Gruppo FS, che nel corso degli anni ha adottato un approccio pienamente allineato alle migliori pratiche internazionali nella gestione delle sfide climatiche.

Per raggiungere l’obiettivo di diventare net zero entro il 2040, il Gruppo FS ha inoltre fissato target intermedi al 2030 quali la riduzione del 50% delle emissioni dirette e indirette (Scope 1 e Scope 2) e la diminuzione del 30% delle emissioni della catena del valore (Scope 3), che comprendono le emissioni derivanti da fornitori, clienti, collaboratori e altre fonti esterne. Inoltre, mobilità elettrica e intermodale, rinnovo della flotta ed energia da fonti rinnovabili sono alcuni dei pilastri di sostenibilità del Piano Strategico 2025-2029 che promuove un percorso di crescita capace di coniugare sostenibilità economica e beneficio collettivo.

Negli ultimi anni FS ha consolidato la propria posizione nella fascia Leadership, passando dal rating A-, confermato per tre anni consecutivi, al punteggio A. CDP ha attribuito al Gruppo FS valutazioni di vertice in quasi tutte le categorie, evidenziando ulteriori progressi in molte aree strategiche rispetto all’anno precedente.

Sempre con CDP, nel 2023 il Gruppo FS ha intrapreso anche la rendicontazione delle proprie performance sulla gestione della risorsa idrica, rispondendo alla crescente attenzione sul tema e rendendola sempre più parte integrante della strategia di sostenibilità aziendale.

