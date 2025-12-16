Comuni e volontari uniti contro la plastica: accordo ANCI–Plastic Free per l’ambiente

ANCI e Plastic Free Onlus rafforzano la collaborazione tra istituzioni e società civile per contrastare l’inquinamento da plastica. A Roma è stato firmato un protocollo d’intesa che punta a coinvolgere in modo diretto i Comuni italiani in azioni di sensibilizzazione, corretta gestione dei rifiuti plastici e diffusione di buone pratiche ambientali.

L’accordo crea un canale stabile di cooperazione tra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’organizzazione di volontariato attiva dal 2019, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze virtuose già presenti sui territori e amplificarne l’impatto. I Comuni diventano così protagonisti di un percorso condiviso verso modelli più sostenibili.

Secondo ANCI, la tutela dell’ambiente rappresenta una priorità per le amministrazioni locali e la sinergia con Plastic Free consentirà di rendere più efficaci le politiche ambientali a livello comunale, coinvolgendo attivamente i cittadini. Per Plastic Free, l’intesa consolida il lavoro già avviato con centinaia di enti locali e riconosce il ruolo centrale dei Comuni nella transizione ecologica.

Ad oggi Plastic Free ha sottoscritto oltre 500 protocolli con amministrazioni comunali e promosso il riconoscimento “Comune Plastic Free”, assegnato nel 2024 a 122 realtà virtuose. Il prossimo appuntamento è fissato per marzo 2026 a Roma, mentre l’elenco dei Comuni premiati sarà annunciato a gennaio alla Camera dei deputati.

Con questo protocollo, ANCI e Plastic Free avviano una collaborazione strutturata che punta a rendere le comunità locali motori concreti di cambiamento nella lotta all’inquinamento da plastica.

