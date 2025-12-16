Poste Italiane accelera la svolta green: a Torino consegne sempre più a zero emissioni

Torino diventa un laboratorio urbano di sostenibilità, dove anche la posta viaggia grazie all’energia pulita. Poste Italiane sta ridisegnando il proprio modello operativo in città attraverso un piano articolato che coinvolge edifici, logistica e mobilità, con risultati già concreti sul fronte ambientale.

Nei principali poli cittadini sono entrati in funzione quattro impianti fotovoltaici che garantiscono una potenza complessiva di oltre 400 kWp e una produzione annua stimata intorno ai 450 MWh. L’energia solare prodotta consente di alimentare integralmente i veicoli elettrici utilizzati dai portalettere torinesi, evitando ogni anno l’immissione in atmosfera di oltre 100 tonnellate di CO₂.

La transizione non riguarda solo i mezzi. Gli immobili di Poste Italiane sono stati oggetto di un profondo rinnovamento: vecchie caldaie sostituite da pompe di calore, illuminazione tradizionale rimpiazzata da LED a basso consumo e sistemi digitali che permettono il controllo da remoto di climatizzazione, luci e consumi. Una trasformazione che ha già portato a una riduzione dei consumi elettrici di quasi il 18% rispetto a pochi anni fa, nonostante l’aumento dei veicoli elettrici in servizio.

Il fulcro della nuova logistica sostenibile è il centro di distribuzione di corso Tazzoli, dove convivono tecnologie avanzate per l’efficienza energetica e una flotta sempre più elettrificata. Qui sono state installate decine di colonnine di ricarica, parte di una rete che oggi conta oltre 260 punti in tutta la città.

Anche il parco mezzi racconta il cambiamento: furgoni, auto, tricicli e quadricicli elettrici affiancano quotidianamente i portalettere, migliorando non solo l’impatto ambientale ma anche la sicurezza e la capacità di carico, aspetti fondamentali per rispondere alla crescita delle consegne legata all’e-commerce.

Il progetto torinese si inserisce in una strategia più ampia di Poste Italiane, che punta a ridurre progressivamente le emissioni e a integrare innovazione tecnologica e rispetto dell’ambiente. Una scelta che trasforma un servizio quotidiano come la consegna della posta in un tassello concreto della transizione ecologica della città.

