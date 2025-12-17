Brescia: a Borgo San Giacomo cinquemila alberi per un futuro sostenibile

A Borgo San Giacomo prenderanno radici 5.000 alberi per ridisegnare il paesaggio e promuovere la sostenibilità. L’iniziativa nasce dal Protocollo d’Intesa tra la Fondazione Castello di Padernello, il Comune e il neuroscienziato Stefano Mancuso, con il progetto «Un albero in più».

Il percorso è iniziato con la piantumazione di mille alberi, tra Borgo San Giacomo e la frazione di Farfengo, e prosegue oggi con oltre 1.200 nuovi alberi grazie a una donazione anonima. Le piantumazioni interessano aree strategiche come la Cascina Bina, vicino al depuratore, lungo viali e margini della zona industriale, creando una foresta sostenibile verso il Castello di Padernello.

Domenico Pedroni, presidente della Fondazione, sottolinea l’importanza di educare i giovani al rispetto e alla cura della natura. Parallelamente, è previsto un progetto di rinaturalizzazione del parco dietro il castello, mantenendo l’uso agricolo dell’area.

Con 2.200 alberi già piantati e nuove fasi in corso, il traguardo dei 5.000 alberi non è più solo un obiettivo, ma un progetto concreto che cresce insieme alla comunità.

