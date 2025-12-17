Palermo: con MUV la mobilità sostenibile diventa un gioco

MUV, la startup tecnologica nata come spin-off dell’Università di Palermo, trasforma la mobilità sostenibile in un gioco di squadra, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Attraverso un’app gratuita, gli utenti possono scegliere il proprio mezzo green – a piedi, bicicletta, monopattino o mezzi pubblici – e partecipare a gare individuali o a squadre, accumulando punti che si traducono in sconti e premi. I dati raccolti permettono inoltre di misurare i progressi di ciascun utente e la riduzione di CO₂ generata dai comportamenti virtuosi.

Fondata nel 2020 dopo otto anni di ricerca e in partnership con oltre 20 organizzazioni internazionali in 21 città del mondo, MUV è tra i vincitori del premio nazionale MOST per la mobilità sostenibile. Da gennaio 2026 entrerà nello Smart City Lab del Comune di Milano. Tra i suoi clienti figurano grandi aziende e istituzioni, tra cui il Ministero delle Infrastrutture.

Uno dei founder, Salvatore Di Dio, racconta la nascita e l’evoluzione del progetto, che punta a rendere la mobilità sostenibile divertente, collaborativa e premiata.

