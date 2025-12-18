Finanza sostenibile e PPA protagonisti a KEY 2026 a Rimini

Dal 4 al 6 marzo, la fiera KEY – The Energy Transition Expo 2026 sarà incentrata sulla finanza sostenibile e sugli strumenti per supportare la transizione energetica. Il programma prevede convegni su green bond, obbligazioni per progetti sostenibili, Power Purchase Agreement (PPA), efficienza energetica e modelli di finanziamento innovativi.

I PPA, in particolare, saranno al centro di “KEY CHOICE – Unlock the future of PPA”, evento B2B che il 3 marzo anticiperà la fiera, riunendo aziende energivore, produttori di energia rinnovabile, trader, istituzioni e istituti finanziari. L’iniziativa punta a facilitare la stipula di contratti a prezzo fisso, ridurre la volatilità dei costi energetici e promuovere investimenti sostenibili.

Gli incontri offriranno opportunità di networking, confronto sui casi pratici e accesso a nuovi strumenti finanziari per garantire stabilità dei costi, efficienza produttiva e accelerare la decarbonizzazione delle imprese.

