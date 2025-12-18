Torna “E-MOBILITY@SCHOOL”: il progetto Ewiva per portare la mobilità elettrica nelle scuole

Prende il via la seconda edizione di “E-MOBILITY@SCHOOL - Il viaggio elettrizzante inizia oggi”, il progetto didattico di Ewiva dedicato a studenti delle scuole superiori italiane, con l’obiettivo di diffondere la cultura della mobilità elettrica e della sostenibilità ambientale.

Dopo il successo della prima edizione, il programma si amplia coinvolgendo 700 classi su tutto il territorio nazionale, con più incontri in presenza con esperti Ewiva e una nuova edizione del contest creativo, che permetterà agli studenti di trasformare le proprie idee in opere di street art da collocare nelle stazioni di ricarica.

In Liguria hanno aderito oltre 30 classi, per un totale di quasi 900 studenti. L’iniziativa, gratuita per le scuole e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mira a stimolare nei giovani una riflessione consapevole sulla transizione ecologica, contribuendo a formare una nuova cultura della mobilità sostenibile.

Gli studenti avranno così l’opportunità di apprendere, confrontarsi con esperti del settore e proporre idee creative, rendendo protagonisti della trasformazione ecologica le nuove generazioni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.