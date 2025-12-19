Ecosostenibilità

Federlogistica, Matteo Campora nominato coordinatore nazionale Ambiente e Sostenibilità

di R.S.

La nomina rientra nel percorso di sviluppo strategico e e punta a rafforzare il ruolo della sostenibilità nella logistica, nei trasporti e nell’intermodalità

La Presidenza Nazionale di Federlogistica – Conftrasporto Confcommercio ha conferito all’avvocato genovese Matteo Campora l’incarico di Coordinatore nazionale della Sezione Ambiente e Sostenibilità.

  1. La nomina rientra nel percorso di sviluppo strategico delle politiche ambientali della Federazione e punta a rafforzare il ruolo della sostenibilità nella logistica, nei trasporti e nell’intermodalità, con particolare attenzione alle filiere che richiedono elevati standard di affidabilità reputazionale e operativa, come la gestione logistica del ciclo dei rifiuti.

