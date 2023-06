Morte Berlusconi, Bucci: "Il presidente mi ha sempre supportato, ricordo le telefonate che mi ha fatto quando sono diventato sindaco"

Le parole del sindaco Marco Bucci appena aver appreso la notizia della morte dell'ex premier Silvio Berlusconi: "Una notizia triste per l'Italia, triste per i famigliari e per tutti noi. Non sono mai stato ad Arcore ma ricordo le telefonate che mi ha fatto Silvio Berlusconi in entrambe le occasioni in cui sono stato eletto sindaco, da lui ho ottenuto supporto e devo dirgli grazie. Ricordo quando lui è sceso in campo, io all'epoca avevo 32 anni e ho vissuto quell'esperienza proprio come la voglia di cambiare. Sapete quanto io sia affezionato ai cambiamenti perché sono sempre una fonte di energia nuova e quindi ricordo che lui aveva cavalcato questo cambiamento e fatto il cambiamento".

Il ricordo integrale nel video al link