Memoriale del Morandi, Possetti: "Oggi avremmo voluto una presenza maggiore delle istituzioni nazionali"

"Avremmo voluto una presenza più marcata delle istituzioni centrali per questa giornata importante ma ringraziamo sentitamente tutti i presenti". - lo ha detto Egle Possetti, portavoce del Comitato Vittime crollo Ponte Morandi, durante l'inaugurazione del Memoriale realizzato per ricordare le 43 persone morte in quella tragedia del 14 agosto 2018. Questa mattina, in rappresentanza del governo era presente il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi.

L'invito - Continua Possetti: "Questo luogo è un esempio di lotta al dolore, alla morte, di resistenza, amore e orgoglio e serve per non permettere che venga mai scritta la parola fine, ma la parola continua. Per questo chiedo che a tagliare il nastro sia Cesare Cerulli (figlio di una vittima), che è parte del futuro. Sarà importante visitare il memoriale con piu calma rispetto a oggi con meno persone. Vi invito a venire".

Simbolo - "E' un grande giorno per noi colmo di emozione e di stanchezza per il percorso lungo e complesso che ci ha coinvolto". Per Possetti questo luogo "dovrà essere un antidoto all'oblio, un luogo che con il suo candore esterno racconta un pezzo di storia oscura del paese, una città ferita, un luogo di dolore che mostra anche quanto possa scendere in basso l'animo umano, la sconfitta del paese". Possetti ha poi ringraziato "il sindaco e gli assessori competenti, lo studio Boeri che ha compreso l'importanza di questo luogo, il maestro Anzovino, la ricercatrice Decri e tanti altri".