Medio Oriente: appello Pd a Cio, Coni e Figc per escludere Israele da competizioni sportive, tra i firmatari cinque parlamentari liguri

Un gruppo di 44 parlamentari del Partito Democratico, guidati dal responsabile Sport del partito Mauro Berruto, ha lanciato un appello ufficiale per chiedere la sospensione di Israele e dei suoi atleti (nella foto, Oded Kogut campione nazionale di ciclismo in linea e a cronometro) da tutte le competizioni sportive internazionali. Tra i firmatari compaiono anche alcuni esponenti liguri, tra cui Brando Benifei, europarlamentare spezzino e i parlamentari nazionali Lorenzo Basso, Valentina Ghio, Luca Pastorino e Alberto Pandolfo.

L’iniziativa si rivolge direttamente ai rappresentanti italiani presso il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), al presidente del CONI Luciano Buonfiglio e a quello della FIGC Gabriele Gravina, affinché si facciano portavoce della richiesta presso gli organismi internazionali come CIO, FIFA e UEFA.

Secondo il documento firmato dai parlamentari dem, la richiesta non ha carattere punitivo, ma vuole rappresentare un "atto di responsabilità". "Lo sport – si legge nell'appello – non può restare neutrale davanti a una politica di annientamento". Il riferimento è alla situazione a Gaza, dove, secondo i promotori, "in quasi due anni di guerra sono stati uccisi decine di migliaia di civili, tra cui almeno 636 atleti palestinesi, e oltre il 90% delle infrastrutture sportive è stato distrutto".

Il testo cita numerosi precedenti nella storia sportiva internazionale, come la sospensione della Germania e del Giappone nel dopoguerra, della Jugoslavia negli anni ’90, dell’Iraq e dell’Afghanistan in diversi momenti storici, del Sudafrica durante l’apartheid e, più recentemente, della Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

All'iniziativa aderisce anche il Pd Liguria, con una nota a firma di Davide Natale, segretario regionale, e Margherita Mereto Bosso responsabile Sport e Politica Estera.

