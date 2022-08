Maltempo Liguria, Arpal anticipa la chiusura dell'allerta sul centro Levante

di Redazione

Tasso di umidità elevato in queste ore. Per domani è attesa una nuova perturbazione sulla regione

Arpal ha decretato per l'area del Centro Levante ligure la chiusura anticipata alle 12 dell'allerta gialla per temporali. Nella notte rovesci temporaleschi fino a moderati hanno interessato il settore di Centro Levante della regione con Ognio (Neirone) Genova, che ha cumulato 13.5 millimetri in 15 minuti. Ad accompagnare i fenomeni, comunque di breve durata, un rinforzo dei venti meridionali con una raffica al Monte di Portofino che ha toccato i 64 km/h.

Le temperature della notte si sono confermate su valori elevati con tassi di umidità alti. La minima più elevata, 24.6, ad Alassio (Savona). Alle ore 11.15 spiccano i 32.1 gradi di Monterosso (La Spezia). Nelle prossime ore l'instabilità si andrà lentamente attenuando ma domani, mercoledì 17 agosto ndr, è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche.