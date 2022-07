Maltempo Liguria, nubifragio in Val Bormida: temporali, grandine e tetti scoperchiati

di Redazione

Vero e proprio nubifragio nel pomeriggio in Valbormida, con violenti temporali e grandine. Il vento ha causato danni, in alcune zone ha raggiunto una forza tale da sradicare piante e cartelli pubblicitari e a scoperchiare tetti. È successo ad esempio a Cairo Montenotte, dove le raffiche hanno preso la consistenza simile ad un tifone: in strada Chiappella e nella frazione di Ferrania, ad esempio, gli alberi sono caduti sulla carreggiata, rendendo inagibile la strada.

Saranno dunque ore di duro lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento cairese che hanno chiesto l'ausilio di alcune squadre di Savona per riuscire a rispondere alle numerose segnalazioni arrivate su tutto il territorio valbormidese. La perturbazione è stata violenta ma di breve durata ed è già scattata la conta dei danni. Qualche disagio anche nell'entroterra di Genova. I vigili del fuoco sono intervenuti a Fiorino, sulle alture del quartiere Voltri, a Mele e a Campo Ligure. Decine le chiamate alla centrale operativa soprattutto per alberi caduti, persiane pericolanti e cartelloni in bilico.