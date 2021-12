Genova, confermata l'inaugurazione del Mercatino di San Nicola: corteo cancellato per il maltempo

di Marco Innocenti

Taglio del nastro previsto per le ore 12 alla presenza delle autorità

Nonostante il maltempo previsto per la giornata di domani, mercoledì 8 dicembre, è stata confermata l'inaugurazione del tradizionale Mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra, che si terrà alle ore 11, alla presenza di tutte le autorità regionali e cittadine. Confermato anche il taglio del nastro alle ore 12 mentre il corteo storico, che avrebbe dovuto sfilare per le vie della città, è stato annullato.

Confermate le presenzealla cerimonia inaugurale del presidente di regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci, dell'assessore al commercio Paola Bordilli e del presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù.