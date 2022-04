Maltempo in Liguria: la neve ferma la Coppa Milano-Sanremo

di Anna Li Vigni

Nevicate a bassa quota hanno costretto gli organizzatori della tredicesima edizione dell'evento motoristico vintage a sospendere la tappa tra Rapallo e Loano

La neve a bassa quota che in queste ore sta interessando parte del territorio ligure, ha costretto gli organizzatori della tredicesima edizione della Coppa Milano-Sanremo per auto d'epoca a sospendere la tappa tra Rapallo e Loano.

"I concorrenti sono stati trasferiti scortati lungo la via Aurelia sino al porto di Loano da cui potranno ripartire se le condizioni atmosferiche miglioreranno per il tratto successivo da Loano a Sanremo percorrendo il percorso già previsto, in caso contrario verranno trasferiti da Loano all'arrivo di Sanremo", hanno dichiarato gli organizzatori.

Alla 13/a edizione della rievocazione storica sono ammesse auto costruite tra il 1906 e il 1990. La competizione, che si svolge su un percorso di 700 km tra Lombardia, Piemonte e Liguria, negli anni è diventata un appuntamento per gentlemen drivers e personaggi del jet set internazionale. La corsa, detta la Signora, era nata nel 1906.