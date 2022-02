A Genova sfilano le auto d'epoca del "15° Meeting di Albaro"

di Matteo Angeli

Berline di lusso o piccole utilitarie, tutte accomunate da un grande e immutabile fascino

Qualcuna avrà anche un po' il fiato corto ma il fascino, di certo, non manca. Domenica "a tutto gas" per le auto d'epoca che hanno sfilato nel corso del 15esimo "Meeting di Albaro", organizzato dal Veteran Car Club ligure che ha portato per le vie del quartiere genovese decine di "vecchie signore", in rappresentanza di ogni epoca e quasi ogni grande marchio dell'automobilismo internazionale.

Un giro, quasi una sfilata, per le strade di Albaro, per queste splendide auto che con il loro fascino hanno attirato in strada decine di curiosi. Fino alle 13 è stato possibile ammirarle mentre sgasavano lungo la strada, poi nel pomeriggio resteranno parcheggiate a fare bella mostra.