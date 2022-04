Torna la Coppa Milano-Sanremo: le auto d'epoca sulle strade della Liguria

di Marco Innocenti

Alle 18 l'arrivo a Rapallo e il defilé a Portofino. Domani la ripartenza, il transito per il centro di Genova e l'arrivo nella Città dei Fiori

Tornano anche in Liguria decine di splendide signore d'età. Non stiamo però parlando di qualche ricca ereditiera in vacanza in Riviera ma delle auto d'epoca che prenderanno parte alla tredicesima edizione della Coppa Milano-Sanremo. Partita ufficialmente ieri, nel primo pomeriggio, dall'Autodromo di Monza, la carovana arriverà ad Acqui Terme oggi, intorno all'ora di pranzo, per poi ripartire alla volta di Rapallo, dove le prime vetture sono attese intorno alle 18.

In Liguria, le auto sfileranno lungo le stradine a ridosso del mare, mostrandosi in tutto il loro splendore agli occhi di appassionati e curiosi, per poi dirigersi verso Portofino. Domani, sabato, le auto riprenderanno la strada in direzione di Genova, transiteranno in centro attraversando anche piazza De Ferrari e poi faranno rotta verso Loano e quindi Sanremo, traguardo finale della corsa.

[Foto tratta dal sito ufficiale della manifestazione - Autore: Rastrelli]