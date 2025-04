Euroflora 2025, arriva Mario Tozzi con "Prove Tecniche di Estinzione"

Lunedì 28 aprile, Euroflora, la prestigiosa rassegna genovese dedicata al florovivaismo, si prepara ad accogliere una giornata ricca di eventi significativi e stimolanti, con un focus speciale sulla biodiversità, l'artigianato e l'inclusione. Tra i tanti appuntamenti, uno dei più attesi è l'intervento del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, che terrà una conferenza dal titolo provocatorio "Prove tecniche di estinzione". Questa conferenza, che avrà luogo all’Arena MSC Ulivo alle 12, affronterà temi di grande rilevanza per il nostro tempo, come la salvaguardia della biodiversità e l'urgenza di un cambiamento radicale nel nostro approccio all'ambiente.



Tozzi, noto per la sua capacità di rendere comprensibili concetti scientifici complessi, guiderà il pubblico in un'analisi approfondita dei dati e delle dinamiche ecologiche, stimolando riflessioni fondamentali per un futuro sostenibile. Ma la giornata non si limita a questo importante appuntamento. A partire dalle 10, nello stand del Parco Nazionale delle Cinque Terre, esperti del CREA di Firenze e Bologna terranno laboratori scientifici incentrati sull'ecosistema, la biodiversità, e metodi di controllo biologico per i vigneti. Saranno trattati anche argomenti cruciali come l'importanza delle api selvatiche, un tema di crescente interesse per la salute dei nostri ambienti naturali.



Euroflora non è solo un’occasione per scoprire nuove prospettive scientifiche, ma anche per riscoprire tradizioni locali e artigianali. In tarda mattinata, l'Associazione Le Rose della Valle Scrivia presenterà il tema dello sciroppo di rose nelle tradizioni popolari, mentre il Comune di Mezzanego illustrerà i noccioleti e la creazione delle tradizionali collane di nocciole. Nel pomeriggio, i visitatori potranno partecipare a numerosi altri eventi, come un incontro sulle piante aromatiche e il verde urbano, laboratori sull'ecosistema marino con l’Acquario di Genova e un concerto di musica classica. Non mancheranno anche le attività dedicate ai più piccoli, con laboratori educativi come quello del Comitato Italiano per l'Unicef, e un coinvolgente laboratorio fotografico a tema floreale condotto dalla fotografa Rossella Murgia.



Un momento speciale sarà dedicato all'inclusività, con una visita organizzata dall'Istituto Davide Chiossone per persone con disabilità visiva, per vivere Euroflora attraverso un'esperienza sensoriale unica, esplorando profumi e texture in un ambiente che celebra la bellezza della natura. Euroflora, che quest'anno si tiene dal 24 aprile al 4 maggio, è un viaggio immersivo in un mondo di bellezza e innovazione, con 154 giardini provenienti da tutto il mondo e oltre 400 florovivaisti presenti. L'esposizione si estende su 85.000 metri quadrati e si caratterizza per l'eccezionale varietà di piante, progetti di paesaggistica sostenibile, e nuove tecnologie in campo agro-floricolo.



Non solo una mostra, ma un vero e proprio spazio di confronto e crescita, Euroflora è anche una piattaforma per l'incontro tra aziende florovivaistiche e acquirenti accreditati, come testimonia la giornata dedicata agli incontri professionali prevista dalle 10 alle 18. Il programma si arricchisce di eventi culturali, spettacoli, e dimostrazioni che faranno di Euroflora un'esperienza indimenticabile per tutti i visitatori. Per ulteriori dettagli e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale dell'evento www.euroflora.genova.it.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.